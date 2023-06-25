В Госдуме заявили, что рост пассажиропотока на речном транспорте в 2023 году составит 15-20%

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Руководитель рабочей группы Госдумы по развитию речного, круизного и яхтенного туризма Алексей Волоцков заявил, что рост пассажиропотока на речном транспорте в России в этом году составит 15-20%. Об этом сообщает ТАСС.

— У нас растет пассажиропоток по речным перевозкам — как по пассажирским, так и по туристическим. Туристический на 15% в прошлом году вырос, в этом году тоже на 12-15% планируется. Пассажирские перевозки, особенно в центральном части России, тоже растут — около 30% в прошлом году по некоторым регионам, в этом году <…> пассажиропоток будет увеличен на 15-20%, — сказал он.

По его словам, рост пассажиропотока наблюдается в России не первый год. В 2023-м он будет обеспечен за счет усиления направления речных перевозок, запуска новых судов. Так, в текущем году планируется спуск на воду и передача заказчикам ряда судов. В частности, это коснется центральных регионов России, таких как Марий Эл, Нижегородская и Самарская области, Татарстан и Чувашия.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Напомним, в начале этого месяца министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов заявил, что Зеленодольский завод имени А.М. Горького может нарастить производство «Метеоров» до десяти теплоходов в год.

— Завод исторически на этих судах отработал очень хорошо. По-моему, где-то 350-360 «Метеоров» было выпущено. Их выпускали по 10-12 штук в год. Задача наша стоит, чтобы судостроение и скоростное судостроение достигло уровня тех самых лет, когда мы судно делали по десять, с заделом на 12 штук в год, — сообщил он.

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Максим Кокунин