В Татарстане выросло число тяжких и особо тяжких преступлений

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Зв первые 5 месяцев 2023 года в Татарстане зарегистрировали 7 098 тяжких и особо тяжких преступлений. По сравнению с январем — маем прошлого года их количество выросло на 9,8%, следует из данных МВД России.

Рост числа зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений по итогам 5 месяцев зафиксировали во всех регионах Приволжского федерального округа. Заметнее всего он оказался в Пензенской области — количество таких уголовно наказуемых деяний увеличилось на 49,9%, до 2 183.

Минимальный прирост зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений среди регионов ПФО зафиксировали в Саратовской области. Их количество выросло на 5,6%, до 4 038.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В целом в Приволжском федеральном округе за январь — май 2023 года зарегистрировали 50 058 тяжких и особо тяжких преступлений. Это на 15,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, за январь — май 2023 года в Татарстане зарегистрировали 23 303 преступления. Это на 5,4% больше, чем за первые 5 месяцев прошлого года.

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Татьяна Демина