В здании казанской мэрии отреставрируют паркет за 7 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

В Казани в здании на ул. Кремлевской, 1, где располагается мэрия, планируется реставрация паркетных полов, выяснило «Реальное время». Выделить на работы на объекте культурного наследия из городского бюджета готовы 7,15 млн рублей.

Услуги по реставрации художественного паркета включают в себя демонтаж элементов, пришедших в негодность в связи с многократной шлифовкой и реставрацией. При этом требуется сохранить целостность паркетного пола.

Заменить необходимо элементы художественного паркета площадью 110 квадратных метров — это около 7,7 тысячи элементов. Из них примерно 38 «квадратов» — паркет из древесины видов мербау, 41 «квадрат» — из дуба, 17 «квадратов» — бук, 14 кв. метров — груша. Взамен подрядчику придется выточить на ЧПУ станке высокой точности 7,7 тысячи элементов художественного паркета.

В списке работ также покрытие лаком в девять слоев для повышенного увеличения прочности паркета в многопроходном месте, нанесения геля и воска в два слоя. Подрядчику также предстоит демонтировать 120 погонных метров плинтуса, а затем вновь уложить его, выполнив шлифовку, тонировку и лакировку.

Заказчик — аппарат исполкома Казани. Работы требуется выполнить в течение 20 дней с момента заключения контракта.

Напомним, здание на ул. Кремлевской, 1 включено в список объектов федерального значения. Оно известно как здание городской управы, построенное в первой половине XIX века (1843—1846).



В прошлом году ремонтировали крышу здания. Техническое состояние кровли до работ оценивалось как аварийное.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина