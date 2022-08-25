Стало известно, кто займется реставрацией Дома Каменева и ремонтом здания мэрии Казани

Реставрацией объекта по ул. Кремлевской, 7/1, известного как дом, в котором в XVIII веке жил поэт Гаврила Петрович Каменев, и ремонтом здания мэрии Казани займется местное ООО «Восток-С», выяснило «Реальное время». Контракт с компанией заключили на 803,1 миллиона рублей.



Стоит отметить, что в ходе аукциона цена контракта упала на 4,5%. Изначально она была объявлена в размере 840,9 миллиона рублей.

В тендере участвовали всего две компании. Конкурент ООО «Восток-С» предложил за свои услуги 807,3 миллиона рублей.

Напомним, здание по ул. Кремлевской, 7/1 — объект культурного наследия регионального значения. На него документацией предполагалось выделить почти 793 миллиона рублей, из которых более 605,5 миллиона — на наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения. Объект поставлен на охрану еще в советское время — постановлением Совета Министров Татарской АССР от 27 июля 1987 года.



«Реальное время» рассказывало, что если со стороны Кремлевской здание №7/1, где располагается Управление кадровой политики, выглядит вполне презентабельно, то, спустившись на улицу Батурина, можно увидеть уже совершенно иную картину, которую скрыли перед Универсиадой 2013 года. Там, где сейчас находится парковка городского исполкома, возведена специальная конструкция для размещения баннера, прикрывающего развалины.



Что касается здания мэрии Казани, которое находится по адресу: ул. Кремлевская, 1, оно является объектом федерального значения, известным как здание городской управы, построенное в первой половине XIX века (1843—1846 года). На него выделяется 48 миллионов рублей.

В здании казанской мэрии планируется выполнить конструктивные и объемно-планировочные решения для кровли. Техническое состояние крыши и кровли оценивается как аварийное.

Работы по обоим объектам необходимо выполнить до 20 ноября 2023 года. К работам исполнитель — ООО «Восток-С» — должен приступить после заключения контракта.

Компания зарегистрирована в Казани в 2013 году. Бенефициаром указан Олег Новосельский, гендиректором — Кирилл Вильдеев. Выручка компании за 2021 год составила 2,7 миллиарда рублей, чистая прибыль — 1011 миллион, а чистые активы оцениваются в 202,1 миллиона.

В этом году ООО «Восток-С» также получило контракт на реставрацию и ремонт здания казанского отделения Дворянского земельного банка на ул. Бутлерова, 40/11 почти за 290,6 миллиона рублей, а также на аналогичные работы в здании Казанского музыкального колледжа им. И.В. Аухадеева по ул. Жуковского, 4 (лит.Б) за 101,4 миллиона.

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Татьяна Демина