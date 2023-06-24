В Москве ближайший понедельник останется нерабочим днем

В Москве понедельник, 26 июня, останется нерабочим днем. Об этом сообщает «РИА Новости». Это подтвердила пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова в разговоре с РБК.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил ближайший понедельник нерабочим днем.

— В целях минимизации рисков мною в рамках оперативного штаба принято решение объявить понедельник нерабочим днем — за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб, — написал Собянин в своем telegram-канале. Градоначальник призвал горожан воздержаться от поездок по городу.

Некоторое время назад Евгений Пригожин заявил, что разворачивает колонны ЧВК «Вагнер» и уходит в обратном направлении, в полевые лагеря. Об этом сообщает «РИА Новости».



— Понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря, согласно плану, — сообщил он.



Это стало известно после переговоров президента Белоруссии Александра Лукашенко по согласованию с президентом России Владимиром Путиным с Евгением Пригожиным, которые длились в течение всего дня.

— В результате чего пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России. Евгений Пригожин принял предложение Президента Беларуси Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании «Вагнер» на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения, — следует из сообщения пресс-службы белорусского лидера.

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