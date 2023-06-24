В Москве объявили ближайший понедельник нерабочим днем

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил ближайший понедельник, 26 июня, нерабочим днем. Он назвал ситуацию сложной.

— В целях минимизации рисков мною в рамках оперативного штаба принято решение объявить понедельник нерабочим днем — за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб, — написал Собянин в своем telegram-канале.

Столичный градоначальник призвал горожан воздержаться от поездок по городу. Не исключено, что в Москве будут перекрывать движение в отдельных кварталах и на отдельных дорогах.

Мэр добавил, что городские службы работают в режиме повышенной готовности.



Утром режим контртеррористической операции был введен на территориях Москвы, Московской и Воронежской областей. Роскомнадзор предупредил о возможном ограничении работы интернет-ресурсов в районах проведения контртеррористической операции.

Также с 25 июня приостанавливаются автобусные рейсы из ДНР в направлении Москвы, Московской и Ростовской областей.



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Айрат Назипов