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В работе Telegram снова произошел сбой

21:05, 24.06.2023
В работе Telegram снова произошел сбой
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В работе мессенджера Telegram произошел сбой. Об этом сообщили пользователи. Согласно сервису DownRadar, неполадки были зафиксированы по всей России.

Наблюдались проблемы с доступом, отправкой сообщений и получением уведомлений.

На момент публикации заметки Telegram вновь заработал. В целом мессенджер был недоступен около 15 минут.

Сегодня днем жители России уже жаловались на сбои в работе Telegram. Неполадки замечены в Казани, Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Челябинске и других российских городах. Сложности возникали в том числе с отправкой сообщений.

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