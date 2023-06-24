В работе Telegram снова произошел сбой
В работе мессенджера Telegram произошел сбой. Об этом сообщили пользователи. Согласно сервису DownRadar, неполадки были зафиксированы по всей России.
Наблюдались проблемы с доступом, отправкой сообщений и получением уведомлений.
На момент публикации заметки Telegram вновь заработал. В целом мессенджер был недоступен около 15 минут.
Сегодня днем жители России уже жаловались на сбои в работе Telegram. Неполадки замечены в Казани, Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Челябинске и других российских городах. Сложности возникали в том числе с отправкой сообщений.
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