Пользователи Telegram жалуются на сбои в работе сервиса — среди них есть и казанцы
Жители России жалуются на сбои в работе Telegram. Об этом свидетельствуют данные сервиса DownRadar.
Неполадки замечены в Казани, Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Челябинске и других российских городах. Сложности возникают в том числе с отправкой сообщений.
Масштабные сбои в работе сервиса наблюдались в октябре прошлого года. Преимущественно на неполадки жаловались жители Москвы, Владивостока, Рязани и Коломны.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым