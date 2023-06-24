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Пользователи Telegram жалуются на сбои в работе сервиса — среди них есть и казанцы

13:28, 24.06.2023
Пользователи Telegram жалуются на сбои в работе сервиса — среди них есть и казанцы
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Жители России жалуются на сбои в работе Telegram. Об этом свидетельствуют данные сервиса DownRadar.

Неполадки замечены в Казани, Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Челябинске и других российских городах. Сложности возникают в том числе с отправкой сообщений.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Масштабные сбои в работе сервиса наблюдались в октябре прошлого года. Преимущественно на неполадки жаловались жители Москвы, Владивостока, Рязани и Коломны.

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Айрат Назипов
Технологии Татарстан

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