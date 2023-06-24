В Подмосковье отменили массовые мероприятия до конца месяца

Губернатор Московской области Андрей Воробьев приостановил до 1 июля проведение массовых мероприятий в регионе. Постановление опубликовано на сайте местного правительства.

В документе сказано, что в Московской области приостановили проведение публичных, массовых, торжественных, спортивных и других мероприятий. В указанный период в области возможно лишь проведение официальных мероприятий, которые организованы властями Московской области либо проводятся с их участием.

Постановление вступает в силу с сегодняшнего дня.

Фото: скриншот realnoevremya.ru из mosreg.ru

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Утром режим контртеррористической операции был введен на территориях Москвы, Московской и Воронежской областей. Роскомнадзор предупредил о возможном ограничении работы интернет-ресурсов в районах проведения контртеррористической операции.

Также с 25 июня приостанавливаются автобусные рейсы из ДНР в направлении Москвы, Московской и Ростовской областей.

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Айрат Назипов