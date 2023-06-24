Туроператоры начали отменять автобусные туры в южные регионы России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Туроператоры начали отменять автобусные туры в регионы Юга России. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Например, одна из компаний уже отменила рейсы из Москвы в Анапу. Автобусы должны были покинуть столицу России 25 и 26 июня.

Также с 25 июня приостанавливаются автобусные рейсы из ДНР в направлении Москвы, Московской и Ростовской областей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Утром режим контртеррористической операции был введен на территориях Москвы, Московской и Воронежской областей. Роскомнадзор предупредил о возможном ограничении работы интернет-ресурсов в районах проведения контртеррористической операции.

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Айрат Назипов