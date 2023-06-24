Владимир Путин подписал закон о мерах за нарушение режима военного положения

Президент России Владимир Путин утвердил внесение поправок в Кодекс об административных правонарушениях. Теперь нарушителям режима военного положения будет грозить штраф от 500 до 1 тысячи рублей или арест на 30 дней.

Арест почти на месяц грозит и должностным лицам. При этом им могут выписать штраф от 1 до 2 тысяч рублей.

Такие же санкции предусматриваются при нарушении режима военного положения с использованием транспортного средства. В этом случае машину могут конфисковать.

Фото: скриншот realnoevremya.ru из publication.pravo.gov.ru

Месяц назад в Госдуму внесли поправки о задержании на срок до 30 суток в зоне военного положения. Также в конце мая президент России подписал закон, который предусматривает возможность проведения выборов на территории с введенным военным положением. Это станет возможным после консультаций Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ с Минобороны и ФСБ.

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Айрат Назипов