Алина Загитова о своей школе фигурного катания: «Большая честь открыть ее в Татарстане»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Фигуристка, Олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании Алина Загитова заявила, что для нее будет большой честью открыть собственную спортшколу в Татарстане. Она жила и тренировалась некоторое время в республике после переезда из Удмуртии.

— Сейчас я это понимаю и хочу полностью вникнуть в проект. Потому что это для меня не просто дать свое имя, а еще и результат очень важен. Большая честь открыть ее в Республике Татарстан, — цитирует Алину Загитову «РИА Новости».

Спортсменка неоднократно получила предложения создать собственную школу по фигурному катанию. По ее словам, сейчас она созрела для проекта и хочет его реализовать.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, о планах Алины Загитовой открыть в Татарстане школу по фигурному катанию ее имени стало известно в середине июня. Проект олимпийская чемпиона обсудила на ПМЭФ с раисом республики Рустамом Миннихановым.

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Татьяна Демина