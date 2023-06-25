В Татарстане впервые с 2018 года выросла доля мужского населения

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Доля мужчин среди населения Татарстана выросла впервые как минимум с 2018 года. На начало прошлого года она составила 46,7% против 46,3% в предыдущих четырех годах, выяснило «Реальное время», изучив данные официальной статистики.

Доля мужского населения в республике оценивалась в 26,3% на начало 2018-го, 2019-го, 2020-го и 2021 годов. Данные за эти годы приведены без учета результатов последней Всероссийской переписи населения, в отличие от сведений за прошлый год, уточнили в Татарстанстате.

На женщин, соответственно, на начало 2018-го, 2019-го, 2020-го и 2021 годов приходилось 53,7% населения Татарстана. На начало прошлого года их доля составила 53,3%.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, по данным Всероссийской переписи населения 2 137 896 человек, проживающих в Татарстане, — женщины. Остальные 1 878 392 татарстанца — мужчины. Женщины преобладают как в сельской местности — 474 944 против 455 817 мужчин, так и в городской — 1 660 029 на 1 414 019 мужчин. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Татьяна Демина