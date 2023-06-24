Рамзан Кадыров: «Все происходящее — нож в спину и настоящий военный мятеж»

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал действия Евгения Пригожина «гнусным предательством». Он призвал всех бойцов не участвовать в провокациях.

— Все происходящее — нож в спину и настоящий военный мятеж. Обращаюсь к бойцам — патриотам нашей Родины. Не ведитесь на провокации. Какие бы цели вам ни расписывали, какие бы обещания вам ни говорили — безопасность государства и сплоченность российского общества в такой момент превыше всего, — написал он в своем telegram-канале.

Кадыров подчеркнул, что происходящее — это не ультиматум Министерству обороны, а вызов государству.

— Бойцы Минобороны и Росгвардии по Чеченской Республике уже выехали в зоны напряженности. Мы сделаем все, чтобы сохранить единство России и защитить ее государственность! Мятеж должен быть подавлен, и если для этого необходимо принять жесткие меры, то мы готовы, — добавил чеченский лидер.

Президент России Владимир Путин в своем обращении призвал бойцов ЧВК «Вагнер» прекратить участие в вооруженном мятеже. Он заявил, что российские войска «защитят народ и государственность от любых угроз, в том числе от внутреннего предательства».

Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что республика всецело поддерживает президента России Владимира Путина. Он также призвал объединиться вокруг главы государства и вместе противостоять тем, кто представляет угрозу стране и ее многонациональному народу



Минобороны России обратилось к бойцам штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер». В ведомстве отметили, что их обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участие в вооруженном мятеже. Полный текст обращения — в материале «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов