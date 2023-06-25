Сегодня в Казани ожидается дождь и до +23 градусов

В воскресенье, 25 июня, в Казани ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможен кратковременный дождь, прогнозируют в Гидрометцентре Татарстана.



Днем в Казани потеплеет до +21—23 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от +20 до +25°С.

Синоптики также прогнозируют в Казани северный, северо-восточный ветер порывами 5—10 м/с. Местами они могут усиливаться до 15 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, в начале следующей недели в Татарстане ожидается до +24 градусов. Гидрометцентр республики также прогнозирует небольшой дождь.

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Татьяна Демина