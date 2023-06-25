Новости общества

07:30 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня в Казани ожидается дождь и до +23 градусов

06:30, 25.06.2023
Сегодня в Казани ожидается дождь и до +23 градусов
Фото: realnoevremya.ru

В воскресенье, 25 июня, в Казани ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможен кратковременный дождь, прогнозируют в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани потеплеет до +21—23 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от +20 до +25°С.

Синоптики также прогнозируют в Казани северный, северо-восточный ветер порывами 5—10 м/с. Местами они могут усиливаться до 15 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, в начале следующей недели в Татарстане ожидается до +24 градусов. Гидрометцентр республики также прогнозирует небольшой дождь.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также