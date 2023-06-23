Синоптики прогнозируют потепление в выходные в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В ближайшие выходные синоптики прогнозируют теплую, но дождливую погоду в Татарстане. Как сообщили в Гидрометцентре республики, в регионе ожидается до +25 градусов.

В субботу, 24 июня, местами по республике прогнозируют дождь и грозу с кратковременными усилениями юго-восточного ветра до 15—17 м/с. Температура воздуха будет варьироваться от +18 до +23 градусов.

Еще теплее будет в воскресенье, 25 июня. Максимальная температура воздуха днем составит до +25 градусов. Местами ожидается небольшой дождь.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей семидневки воздух прогреется до +24 градусов. Синоптики также прогнозируют небольшой дождь.



Напомним, в Поволжье, в том числе в Татарстане, спрогнозировали апрельскую погоду — температуры ожидаются на 6—8 и даже 10 градусов ниже нормы. Как заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, это связано с «хорошо выраженным затоком холодных воздушных масс».



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Айрат Назипов