Казанцы озвучили идеи по преображению ДК химиков

В Казани состоялись общественные слушания по поводу наполнения Дома молодежи, который появится в казанском ДК химиков. Свои предложения озвучили жители Казани, молодые семьи, работающая молодежь, организации, школьники и студенты, сообщает пресс-служба Минмола республики.

Участники предложили создать площадку для мастер-классов, занятий йогой, гончарные мастерские, зоны отдыха. Работающие молодые люди отметили, что хотели бы по вечерам ходить сюда в кино или заниматься языковыми курсами. Семьи попросили кабинеты психологических консультаций и фуд-корты. Также было предложено предусмотреть место для парковки автомобилей и велосипедов.

— Мы понимаем, что лучше молодежи никто нам не расскажет, что должно быть в молодежном центре. Мы продолжаем следовать нашему главному принципу «Ничего для молодежи без самой молодежи». По предыдущему опыту видим, что такой подход работает. Многие объекты молодежной политики в республике созданы в соответствии с предложениями молодых людей. Это обеспечивает их заинтересованность в наших учреждениях, — заметил министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Он добавил, что в этом году министерство подало заявку на федеральный конкурс «Регион для молодых», где республика может получить финансирование на ремонт ДК химиков. По его словам, уже 24 июня объявят победителей конкурса.

В ближайшее время в ДК химиков планируется провести еще два общественных обсуждения, после чего концепция будет доработана и презентована казанцам.

Дворец культуры был построен в 1969 году. За годы существования он получил статус одного из ведущих культурно-досуговых центров Казани.

В конце мая в здании открылся филиал Государственного фонда «Защитники Отечества». Он расположен на 1-м и 3-м этажах дворца культуры.

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Айрат Назипов