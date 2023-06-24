В Ростове-на-Дону и Воронежской области отменили ближайшие массовые мероприятия
Власти Воронежской области и Ростова-на-Дону заявили об отмене ближайших массовых мероприятий в своих городах. Об этом губернаторы регионов написали в своих соцсетях.
— Приняли решение об отмене всех ближайших массовых мероприятий в Воронежской области. Ситуация стабильная. Все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Попрошу всех воронежцев и гостей региона сохранять выдержку и спокойствие, — подчеркнул губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Об отмене мероприятий написал и губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он добавил, что городской транспорт в Ростове-на-Дону работает, но при этом изменены маршруты в центре города.
В Москве и Подмосковье проводятся антитеррористические мероприятия. На дорогах ввели дополнительный контроль.
Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардия в круглосуточном режиме докладывают президенту России Владимиру Путину о принимаемых мерах после данных главой государства поручений в связи с попыткой вооруженного мятежа.
Генпрокуратура России сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении Евгения Пригожина по факту организации вооруженного мятежа. Глава ведомства Игорь Краснов также сделал доклад президенту в контексте возбуждения уголовного дела о попытке организации вооруженного мятежа и сообщил о законности юридических действий.
В Минобороны России заявили, что все распространяемые в социальных сетях от имени Евгения Пригожина сообщения и видеокадры о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым