В Ростове-на-Дону и Воронежской области отменили ближайшие массовые мероприятия

Власти Воронежской области и Ростова-на-Дону заявили об отмене ближайших массовых мероприятий в своих городах. Об этом губернаторы регионов написали в своих соцсетях.

— Приняли решение об отмене всех ближайших массовых мероприятий в Воронежской области. Ситуация стабильная. Все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Попрошу всех воронежцев и гостей региона сохранять выдержку и спокойствие, — подчеркнул губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Об отмене мероприятий написал и губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он добавил, что городской транспорт в Ростове-на-Дону работает, но при этом изменены маршруты в центре города.

В Москве и Подмосковье проводятся антитеррористические мероприятия. На дорогах ввели дополнительный контроль.



Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардия в круглосуточном режиме докладывают президенту России Владимиру Путину о принимаемых мерах после данных главой государства поручений в связи с попыткой вооруженного мятежа.

Генпрокуратура России сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении Евгения Пригожина по факту организации вооруженного мятежа. Глава ведомства Игорь Краснов также сделал доклад президенту в контексте возбуждения уголовного дела о попытке организации вооруженного мятежа и сообщил о законности юридических действий.

В Минобороны России заявили, что все распространяемые в социальных сетях от имени Евгения Пригожина сообщения и видеокадры о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.

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Айрат Назипов