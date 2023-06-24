Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардия докладывают Путину о принимаемых мерах в связи с попыткой вооруженного мятежа

Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардия в круглосуточном режиме докладывают президенту России Владимиру Путину о принимаемых мерах после данных главой государства поручений в связи с попыткой вооруженного мятежа, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



Генпрокурор России Игорь Краснов также сделал доклад президенту в контексте возбуждения уголовного дела о попытке организации вооруженного мятежа и сообщил о законности юридических действий.

По словам Пескова, генпрокурор проинформировал президента РФ о законности возбуждения такого уголовного дела.

Генпрокуратура России сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении Евгения Пригожина по факту организации вооруженного мятежа.

— Следственным управлением ФСБ России 23 июня 2023 года законно и обоснованно возбуждено уголовное дело в отношении Пригожина Е.В. по статье 279 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту организации вооруженного мятежа. Его действиям будет дана надлежащая правовая оценка, — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны России заявили, что все распространяемые в социальных сетях от имени Евгения Пригожина сообщения и видеокадры о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям ЧВК «Вагнер», не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.

В ЦОС ФСБ сообщили: «Заявления и действия Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ и являются ударом в спину российским военнослужащим, воюющим с профашистскими украинскими силами». И подчеркнули, что ВС России продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с вооруженными силами Украины в районе проведения СВО.



— Призываем бойцов ЧВК не совершать непоправимой ошибки, прекратить любые силовые действия против российского народа, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина, принять меры к его задержанию, — говорится в заявлении ЦОС ФСБ, которое приводит «Интерфакс».

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Илина Хакимова