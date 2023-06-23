Дмитрий Песков: «Президент Путин проинформирован обо всех событиях вокруг Пригожина»

Президент России Владимир Путин в курсе ситуации, которая развернулась вокруг Евгения Пригожина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет «РИА Новости».

— Президент Путин проинформирован обо всех событиях вокруг Пригожина. Необходимые меры принимаются, — сказал он.

В Минобороны России заявили, что все распространяемые в социальных сетях от имени Евгения Пригожина сообщения и видеокадры о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер», не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.

Вооруженные силы России продолжают выполнение боевых задач на линии соприкосновения с вооруженными силами Украины в районе проведения специальной военной операции, добавили в ведомстве.



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Айрат Назипов