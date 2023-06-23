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FATF продлила приостановку членства России в организации

20:58, 23.06.2023
FATF продлила приостановку членства России в организации
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег FATF продлила приостановку членства России в организации из-за ситуации вокруг Украины. Об этом пишет RT.

При этом страну не будут включать в черный или серый списки. Туда вносят финансово неблагонадежные государства.

Организация добавил в серый список по усиленному мониторингу Вьетнам, Камерун и Хорватию.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Специальная военная операция продолжается больше года. О ее начале президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года.

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Айрат Назипов
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