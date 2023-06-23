FATF продлила приостановку членства России в организации
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег FATF продлила приостановку членства России в организации из-за ситуации вокруг Украины. Об этом пишет RT.
При этом страну не будут включать в черный или серый списки. Туда вносят финансово неблагонадежные государства.
Организация добавил в серый список по усиленному мониторингу Вьетнам, Камерун и Хорватию.
Специальная военная операция продолжается больше года. О ее начале президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года.
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