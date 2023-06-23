Строители завершают возведение опор на мосту через Волгу на трассе М-12 в Татарстане

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео t/me/Автодор

В Татарстане на новом мосту через Волгу на трассе М-12 завершается возведение опор. Готовы 27 из 28 конструкций. Как сообщает пресс-служба «Автодора», на последней опоре осталось забетонировать ригель.

На самых масштабных искусственных сооружениях этапа — мосту через Свиягу и путепроводу через Осипов овраг — до конца лета планируется обеспечить технологический проезд и начать укладку асфальтобетона.

В районе населенного пункта Большие Кайбицы ведется строительство АЗС. Открыть их намерены одновременно с запуском движения по дороге.

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео t/me/Автодор

На восьмом этапе М-12 протяженностью 70 км строители уложили 10 км верхнего слоя асфальтобетона, приступили к устройству барьерного ограждения и освещения, укреплению откосов. На левом берегу Волги в Лаишевском районе республики, недалеко от села Егорьево идет строительство АЗС.

Месяц назад заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин заявил, что асфальт на мосту через Волгу на трассе М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань начнут укладывать осенью. В конце мая были готовы 26 из 28 опор.



Напомним, «Автодор» планирует завершить строительство трассы М-12 «Восток» в этом году. Дорога, которая свяжет Москву и Казань, должна открыться до конца декабря.



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Айрат Назипов