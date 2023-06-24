В сфере административной работы в Казани число вакансий увеличилось на 229%

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В июне по всей России проходят выпускные, многим бывшим школьникам уже не терпится устроиться на работу. Работодатели реагируют на появление на рынке труда новых кандидатов без опыта, предлагая стажировки и постепенно повышая зарплаты для молодых кадров. Аналитики «Авито Работы» составили топ по приросту количества стажировок в Казани.

Стоит отметить, что итоги первых 15 дней лета уже можно сравнивать с активностью работодателей и соискателей в зимний и весенний период 2023 года. Общее число вакансий по стране со словом «стажировка» выросло на 8% по сравнению с зимой, а в первой половине июня зарегистрировано увеличение предложений на 54% в сравнении со всем периодом весны.

В Казани увеличение количества вакансий в наибольшей степени отмечается в сфере административной работы — 229%, в автомобильном бизнесе — 200%, а также в сегменте производства, сырья и сельского хозяйства — 88%.

Фото: realnoevremya.ru

Говоря о России в целом, в среднем, больше всего вакансий сейчас открыто в таких сферах, как «Продажи», «Логистика» и «Туризм, рестораны». Этот топ-3 характерен для Москвы, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга.

А по Казани и ряде других городов третье место по числу вакансий занимает группа профессий «Производство, сырье, сельское хозяйство» — сфера «Туризм, рестораны» там менее популярна.



Растер по России и средняя зарплата стажеров: если зимой работодатели были готовы платить начинающим сотрудникам в среднем 42 374 рубля, то весной — уже 45 026 рублей. В первой половине июня зарплата подросла еще на 2,6% и составила 48 187 рублей.



Средние зарплаты по стране в топ-5 сфер с наибольшим числом вакансий со стажировкой:

Фото: скриншот realnoevremya.ru исследования «Авито Работа»

Топ-5 самых быстрорастущих сфер с вакансиями со стажировкой:

Фото: скриншот realnoevremya.ru исследования «Авито Работа»

Количество вакансий, предлагаемых татарстанцам работодателями, практически достигло исторического максимума. В качестве нетрудоустроенных в регионе на сегодняшний день зарегистрировано около 6,3 тысячи человек, а количество вакансий достигает 35 тысяч.



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Илина Хакимова