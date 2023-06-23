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Помещения челнинского здания управления архитектуры отремонтируют за 2,3 млн рублей

20:20, 23.06.2023
Помещения челнинского здания управления архитектуры отремонтируют за 2,3 млн рублей
Фото: скриншот realnoevremya.ru из google.ru/maps

В Набережных Челнах на ремонт помещений здания управления архитектуры потратят 2,3 млн рублей. Заказчиком выступает МУП «Дирекция содержания городской инфраструктуры».

Согласно документации, рабочие должны отремонтировать несколько кабинетов здания. Для работ заказчик приобретет 26 межкомнатных дверей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Приступить к работе подрядчик должен в течение трех календарных дней с момента заключения договора. Завершить ремонт ему необходимо за 45 дней.

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Айрат Назипов
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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