Помещения челнинского здания управления архитектуры отремонтируют за 2,3 млн рублей
В Набережных Челнах на ремонт помещений здания управления архитектуры потратят 2,3 млн рублей. Заказчиком выступает МУП «Дирекция содержания городской инфраструктуры».
Согласно документации, рабочие должны отремонтировать несколько кабинетов здания. Для работ заказчик приобретет 26 межкомнатных дверей.
Приступить к работе подрядчик должен в течение трех календарных дней с момента заключения договора. Завершить ремонт ему необходимо за 45 дней.
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