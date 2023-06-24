Казанцам разъяснили условия участия в соревнованиях по борьбе корэш
В Казани соревнования по борьбе корэш состоятся во время Сабантуя 24 июня на территории лесопарка озера Лебяжье. Здесь пройдут и состязания по лазанию на столб и ходьбе по наклонному бревну, сообщает пресс-служба администрации Кировского и Московского районов.
Для участия в любых соревнованиях необходимо при себе иметь:
- договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;
- паспорт (копию в 1 экземпляре), для детей свидетельство о рождении (копию в 1 экземпляре);
- ИНН;
- ПСС
Для участия в состязаниях по борьбе корэш дополнительно нужно предоставить медицинскую справку о допуске к участию в соревнованиях или медицинскую заявку на участие, заверенную врачом. Без соответствующих документов участники до соревнований не допускаются.
Расписание соревнований:
- 7:00 — 9:00 регистрация, взвешивание и жеребьевка борцов
- 9:00 — 12:00 регистрация участников на соревнования по лазанию на столб и ходьбе по наклонному бревну
- 9:00 — 13:00 выдача жетонов
- 9:00 начало состязаний по национальной борьбе среди юношей
- 11:10 начало состязаний по национальной борьбе среди мужчин и спортивных игр
- 15:00 награждение абсолютного батыра
Сабантуй в Казани пройдет в субботу, 24 июня. Его отметят на четырех площадках — в Березовых рощах жилых массивов Мирный и Дербышки, в лесопарковой зоне озера Лебяжье и в Международном конно-спортивном комплексе «Казань».
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым