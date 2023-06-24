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Казанцам разъяснили условия участия в соревнованиях по борьбе корэш

07:32, 24.06.2023
Казанцам разъяснили условия участия в соревнованиях по борьбе корэш
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Казани соревнования по борьбе корэш состоятся во время Сабантуя 24 июня на территории лесопарка озера Лебяжье. Здесь пройдут и состязания по лазанию на столб и ходьбе по наклонному бревну, сообщает пресс-служба администрации Кировского и Московского районов.

Для участия в любых соревнованиях необходимо при себе иметь:

  • договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;
  • паспорт (копию в 1 экземпляре), для детей свидетельство о рождении (копию в 1 экземпляре);
  • ИНН;
  • ПСС

Для участия в состязаниях по борьбе корэш дополнительно нужно предоставить медицинскую справку о допуске к участию в соревнованиях или медицинскую заявку на участие, заверенную врачом. Без соответствующих документов участники до соревнований не допускаются.

Расписание соревнований:

  • 7:00 — 9:00 регистрация, взвешивание и жеребьевка борцов
  • 9:00 — 12:00 регистрация участников на соревнования по лазанию на столб и ходьбе по наклонному бревну
  • 9:00 — 13:00 выдача жетонов
  • 9:00 начало состязаний по национальной борьбе среди юношей
  • 11:10 начало состязаний по национальной борьбе среди мужчин и спортивных игр
  • 15:00 награждение абсолютного батыра

Сабантуй в Казани пройдет в субботу, 24 июня. Его отметят на четырех площадках — в Березовых рощах жилых массивов Мирный и Дербышки, в лесопарковой зоне озера Лебяжье и в Международном конно-спортивном комплексе «Казань».

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Елизавета Пуншева
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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