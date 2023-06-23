Сборная Татарстана заняла первое место в общекомандном зачете на «Динамовских спортивных играх»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Татарстанская сборная заняла первое место в общекомандном зачете на первых «Динамовских спортивных играх». Сегодня в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма состоялась церемония закрытия игр, которые были посвящены 100-летию образования спортивного общества «Динамо».

Спортсмены из Татарстана завоевали золото в пляжном и классическом волейболе, а также в мини-футболе. В пляжном волейболе-микст татарстанцы взяли серебро.

На торжественной церемонии председатель общества «Динамо» Анатолий Гулевский и руководитель администрации раиса республики, председатель татарстанского ФСО Асгат Сафаров вручили победителям медали и кубки. Каждый из них получил талисман соревнований — белого барса Динамуса.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Благодарим Татарстан за то, что принял спортивную динамовскую семью на неделю. Обеспечил спортивной инфраструктурой, позволившей провести соревнования на самом высоком уровне. Мы открыли летопись «Первые «Динамовские спортивные игры». Мы будем идти дальше к новым успехам, победам, опираясь на опыт, приобретенный в Казани, — поделился эмоциями Гулевский.



Игры проходили в столице Татарстана с 15 по 21 июня. За медали боролись около 2 тысяч спортсменов из 67 регионов России. В соревнованиях участвовали и представители Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, а также Белоруссии. В программе игр была стрельба из боевого оружия, служебный биатлон, легкая атлетика, самбо, бое­вое самбо, пляжный футбол, мини-футбол, волейбол, пляжный волейбол, плавание и гиревой спорт.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов