Количество газомоторной техники в Татарстане выросло почти в 26 раз

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С 2013 года количество газомоторной техники в Татарстане выросло почти в 26 раз. Такие данные озвучил заместитель министра промышленности и торговли республики Марат Минибаев.

— В 2013 году, если мы вспомним, у нас на территории республики эксплуатировалось десять АГНКС. Реализация компримированного за по итогам 2013 года составляла 4,5 млн кубических метра. 508 единиц газомоторной техники у нас эксплуатировалось в 2013 году. И она находилась в основном в ведении структурных подразделений «Газром трансгаз Казань». Это был их собственный ведомственный парк. По итогам нашей совместной работы с нашими партнерами, бизнес-структурами, «Газпром газотомоторное топливо» количество АГНКС на сегодняшний день увеличилось в 4,5 раза, реализация газа КПГ — в 16 раз, а количество газомоторной техники — почти в 26 раз, — рассказал он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Марат Минибаев заявил, что достичь таких результатов удалось достичь благодаря республиканской программе развития рынка газомоторного топлива. Она действует с 2013 года.

Напомним, в Татарстане за январь-май 2023 года на компримированный природный газ переоборудовали 199 транспортных средств. За прошлый год их количество составило 1 221.



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Татьяна Демина