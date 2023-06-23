Митрополит Кирилл посетил Смоленский храм в деревне Соловцово

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл посетил старинный храм Смоленской иконы Божией Матери в деревне Соловцово в Высокогорском районе республики, сообщает пресс-служба Казанской епархии.



В Смоленском храме владыку приветствовали благочинный Высокогорского округа Алексий Обрезков и настоятель прихода иерей Александр Ермолин. Архипастырь осмотрел возрождающийся храм, пообщался с прихожанами. Отец Александр рассказал митрополиту Кириллу о ходе восстановительных работ и об истории старинной церкви.

Храм Смоленской иконы Божией Матери в деревне Соловцово — один из старейших действующих приходов в Татарстане. Церковь возвели в 1735 году на средства помещика В. Мельгунова. В 30-е годы XX века церковь закрыли, богослужения в ней не совершались почти 90 лет. Некоторое время храм использовался в качестве склада и сельского клуба.

Возрождать храм начали в 2015 году. В 2016-м состоялось первое богослужение, а в 2020-м, когда храм отмечал 285-летие, состоялось освящение отреставрированного Никольского придела иерейским чином.

Реставрация стала возможной благодаря помощи казанского предпринимателя Романа Тарасова и жителей деревни Соловцово. Сейчас восстанавливается центральный придел церкви. Продолжаются внутренние отделочные работы в здании приходской воскресной школы.

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Маргарита Головатенко