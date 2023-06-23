Авиасалон МАКС могут перенести на 2024 год

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Щипанов

Международный авиасалон МАКС могут перенести на 2024 год, сообщил ТАСС директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов.



— Вероятнее всего, в этом году МАКС не состоится, но при этом все договоры сохраняют силу, все участники сохраняются, и то же мероприятие пройдет год спустя, — сказал он в кулуарах Международного военно-морского салона (МВМС-2023).

XVI Международный авиационно-космический салон МАКС-2023 должен был пройти с 25 по 30 июля 2023 года. В мае в оргкомитете сообщили об отмене авиасалона в 2023-м.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Щипанов

На Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 подписали соглашения на сумму в 265 млрд рублей. Татарстан представил на авиасалоне большую экспозицию, где были показаны достижения 18 предприятий республики, включая Казанский авиазавод им. Горбунова — филиал ПАО «Туполев» и Казанский вертолетный завод. Подробности — в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко