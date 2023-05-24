ТАСС: проведение авиасалона МАКС отменили в 2023 году

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Щипанов

Проведение авиационного салона МАКС в Жуковском отменили в 2023 году, его проведение запланировано на 2024 год, сообщили ТАСС источники в оргкомитете.



— Да, МАКС-2023 проходить не будет, подготовка к летной программе уже отменена, — сообщил ТАСС другой источник, близкий к организаторам.

XVI Международный авиационно-космический салон МАКС-2023 должен был пройти с 25 по 30 июля 2023 года.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Щипанов

На Международного авиационно-космического салоне МАКС-2021 подписали соглашения на сумму в 265 млрд рублей. Татарстан представил на авиасалоне большую экспозицию, где были показаны достижения 18 предприятий республики, включая Казанский авиазавод им. Горбунова — филиал ПАО «Туполев» и Казанский вертолетный завод. Подробности — в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко