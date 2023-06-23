Защитник казанского «Рубина» Али Аднан покидает клуб

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Защитник «Рубина» Али Аднан покидает клуб в связи с истечением контракта, сообщает пресс-служба казанской команды.



Аднан стал защищать цвета «Рубина» в августе 2022 года. За это время он сыграл восемь матчей, сделал одну голевую передачу.

До «Рубина» Аднан играл за клубы «Ванкувер Уайткэпс» и «Вайле».

Недавно из клуба ушел полузащитник «Рубина» Игорь Горбунов. Контракт с футболистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

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Маргарита Головатенко