Казанский «Рубин» покинул Игорь Горбунов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Полузащитник «Рубина» Игорь Горбунов ушел из клуба. Как сообщает пресс-служба казанской команды, контракт с футболистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Игроком «красно-зеленых» Горбунов стал в июле прошлого года. Футболист сыграл 23 матча. В футболке «Рубина» он забил один гол и отдал 6 результативных передач.

Спортсмен приехал в столицу Татарстана в статусе свободного агента. Горбунов выступал за молодежную команду «Динамо» (Москва), взрослые команды «Динамо» (Санкт-Петербург), «Нижний Новгород», «Сочи», «Ротор» (Волгоград), «Армавир».

«Рубин» провел сезон-2022/2023 после вылета из РПЛ в Первой лиге. По его итогам команда заняла первое место и в следующем сезоне будет снова участвовать в Премьер-лиге.

На прошлых выходных министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал о задачах казанского «Рубина» после возвращения в РПЛ. Он отметил, что команда будет стремиться занять лидирующие места в турнире.

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Айрат Назипов