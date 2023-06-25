Главное о коронавирусе за неделю: риски новых штаммов, визовый режим в Индонезии
Больше трех лет человечество живет в условиях COVID-19. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию из-за стремительного распространения по всему миру коронавируса, выявленного впервые в декабре 2019-го в китайском Ухане. Этот статус отменили только в мае текущего года. Пережив самоизоляцию, масочно-перчаточный режим, обязательную вакцинацию и введение QR-кодов, человечество постепенно вернулось к привычной жизни. «Реальное время» публикует подборку самых важных и интересных новостей о коронавирусе в Татарстане, России и мире с 19 по 25 июня 2023 года.
В Татарстане продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом
- За неделю в Татарстане коронавирус подтвердился у 96 человек. Всего в республике с начала пандемии выявили 206 207 случаев COVID-19. Вылечились от него в общей сложности 203 808 пациентов, умерли — 2 010 человек.
- Заболеваемость коронавирусом в Татарстане продолжает сокращаться. Количество выявленных за неделю случаев заражения оказалось на 5% меньше, чем за предыдущие 7 дней. Количество госпитализаций пациентов с коронавирусом в Татарстане по сравнению с предшествующей семидневкой снизилось на 40%.
Отмена повышенной готовности в Бурятии
- В России, несмотря на отмену чрезвычайной ситуации, сохраняются риски возникновения новых вариантов коронавируса, которые могут легче передаваться или вызывать более тяжелое течение болезни. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, «широкая циркуляция возбудителя продолжается». Из-за этого необходимо наблюдать не только за случаями заболевания, но и за последствиями.
- На Ямал впервые доставили вакцину против коронавируса «Конвасэл», сообщают а окружном департаменте здравоохранения. На данный момент на складе окружного СПИД-Центра находятся 13 тысяч доз вакцины, в ближайшее время ее распределят по больницам региона. Также отмечается, что ситуация с Covid-19 в регионе спокойная.
- В Бурятии отменили режим повышенной готовности, введенный из-за пандемии коронавируса в феврале 2020 года. Такое решение приняли из-за снижения заболеваемости COVID-19. Отмечается, что за прошлую неделю зарегистрированы единичные случаи заболевания.
- В России на коронавирус могут ввести экспортный контроль. Соответствующий законопроект разработала Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). В пояснительной записке отмечается, что вирус может быть использован для создания биологического или токсичного оружия.
Белорусская вакцина от коронавируса
- В мире число летальных исходов из-за коронавируса за период с 22 мая по 18 июня сократилось на 58% по сравнению с предыдущими 28 днями. Количество случаев заражения за это время уменьшилось на 48%. Согласно информационному бюллетеню ВОЗ, в мире за четыре недели зарегистрировали 1 210 687 случаев заражения и 7 168 летальных исходов.
- В Белоруссии завершат проект создания собственной вакцины от коронавируса к концу в 2023 года, сообщил заместитель министра здравоохранения республики, главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко. По его словам, несмотря на то, что в Белоруссии спокойная ситуация с COVID-19, в стране работают над программой разработки «собственной вакцины от новой инфекции с прицелом на дальнейшее развитие производства вакцин», добавил замминистра.
- В Индонезии решили не возобновлять безвизовый режим с рядом стран, отмененный из-за пандемии коронавируса. Россия вошла в этот перечень, и местные чиновники уверены, что это никак не отразится на туристической отрасли страны. На данный момент в государство без визы могут въехать только граждане стран, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии.
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