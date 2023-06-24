Юрист рассказал о мошеннических схемах в сфере красоты
В России участились случаи мошенничества в сфере косметических услуг. О схемах злоумышленников и способах защититься от них рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
По его словам, привлечь к ответственности таких мошенников сложно. Они обещают клиентам волшебный эффект, не говоря о противопоказаниях и работая без сертификатов.
— За сумму от 50 до 300 тысяч рублей тебе предлагают сделать фигуру Венеры, но с видимым результатом через полгода. Нет денег? Не беда, в салоне сидит кредитный специалист, который мигом оформит тебе банковский кредит, — цитирует Хаминского Daily Moscow.
Кроме того, мошенники распространяют косметику, которая якобы дарит вечную красоту и молодость. Стоимость небольшого флакона варьируется от 10 до 100 тысяч рублей.
Эксперт объяснил, что делать аппаратные косметические процедуры можно только в специализированных клиниках и салонах. Он также посоветовал оформлять договор об оказании услуг и проверять квалификацию сотрудника.
Напомним, в Казани по итогам 2022 года спрос на услуги бьюти-специалистов вырос на 40%. За год объявлений от мастеров стало больше на 44%.
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