Ozon повторно обжаловал решение Nasdaq о делистинге акций

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Онлайн-ретейлер Ozon повторно обжаловал решение Nasdaq о делистинге депозитарных расписок (ADS) компании. Компания подала апелляцию на решение комиссии по слушаниям торговой площадки, сказано в сообщении Ozon.



— Письменное рассмотрение апелляции пройдет в течение июля, после чего Совет по рассмотрению вынесет свое решение, — приводит ТАСС сообщение.

До вынесения решения по повторной апелляции ADS не будут исключены с Nasdaq. Решение о делистинге ценных бумаг с Nasdaq не влияет на ее операционную деятельность, указывает Ozon.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

7 июня комиссия по слушаниям американской биржи Nasdaq оставила в силе решение о делистинге ценных бумаг интернет-ретейлера Ozon. В пресс-службе Ozon сообщили, что компания намерена повторно оспорить делистинг в течение двух недель.



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Маргарита Головатенко