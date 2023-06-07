Nasdaq оставил в силе решение о делистинге акций Ozon

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Комиссия по слушаниям американской биржи Nasdaq оставил в силе решение о делистинге ценных бумаг интернет-ретейлера Ozon, сообщает ТАСС.



В пресс-службе Ozon сообщили, что компания намерена повторно оспорить делистинг в течение двух недель:

— В течение ближайших двух недель мы обратимся в следующую апелляционную инстанцию — совет по рассмотрению листинга и слушаний при Nasdaq — с требованием пересмотреть решение, — указали в компании.

Компания получила ответ на апелляцию 6 июня.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В марте биржа Nasdaq уведомила российские компании Ozon, «Яндекс», Headhunter и Qiwi о том, что американские депозитарные акции (ADS) компаний будут исключены из листинга биржи. Представители американской электронной биржи и Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) отказались комментировать данные о готовящемся делистинге ценных бумаг перечисленных компаний. В свою очередь, Мосбиржа отметила, что продолжит торги ценными бумагами этих эмитентов в обычном режиме.

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Маргарита Головатенко