За неделю международные резервы России увеличились на $700 миллионов

За неделю международные резервы России увеличились на $700 миллионов и на 9 июня 2023 года составили $585,7 миллиарда. Об этом сообщается в материалах Центробанка.

По данным на 2 июня, международные резервы страны достигали $585 миллиардов.

Международные резервы России по состоянию на 1 июня оценивались в $584,1 миллиарда.

Месяцем ранее резервы составляли $595,7 миллиарда. Таким образом, за месяц показатель снизился на 11,6 миллиарда, т.е. на 1,9%.

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Елизавета Пуншева