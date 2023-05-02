Олег Матыцин предложил Владимиру Путину провести в России Игры БРИКС

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Министр спорта Олег Матыцин предложил провести Игры БРИКС в 2024 году в России. Соответствующую идею он озвучил президенту страны Владимиру Путину.

— В 2024 году в рамках российского председательства в объединении БРИКС предлагаем провести Игры БРИКС в нашей стране, считаем это особенно актуальным, учитывая перспективу расширения БРИКС по количеству стран, — отметил министр.

Матыцин отметил, что в России будут укреплять спортивный суверенитет страны. По его словам, для этого необходимо сотрудничать с СНГ, ШОС и БРИКС. Глава ведомства подчеркнул, что эти межгосударственные объединения не подвержены санкциям и ограничениям со стороны спортивных структур.

Фото: pixabay.com

В конце марта глава МОК Томас Бах выступил против политического влияния на спорт и против обращения с российскими спортсменами как с носителями «коллективной вины». По словам Баха, Олимпийские игры должны оставаться нейтральными, чтобы быть объединяющей силой. Он отметил, что спорт может «способствовать налаживанию диалога в это непростое время».



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Айрат Назипов