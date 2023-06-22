Министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетил РКБ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Глава министерства здравоохранения России сегодня посетил Казань с рабочим визитом и побывал в Республиканской клинической больнице. Об этом сообщили в telegram-канале медучреждения.



Также Михаил Мурашко в Минздраве Татарстана провел заседание оперштаба российского Министерства здравоохранения. По завершении заседания состоялось награждение медалью Луки Крымского за вклад в развитие здравоохранения.

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Маргарита Головатенко