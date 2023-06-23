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Большинству россиян сложно фокусироваться на рабочих задачах

02:29, 23.06.2023
Большинству россиян сложно фокусироваться на рабочих задачах
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сложно фокусироваться на рабочих задачах 71% россиян. В то же время 39% респондентов признались, что замечают сложности в деловой концентрации от 1 до 3 раз в неделю, сообщает «Газета.Ru».

Отмечается, что почти половина опрошенных (45%) считают, что летом работать сложнее всего. Зиму указали 31% респондентов, а весну и осень по 12% россиян.

Утром сложнее всего работать 35% россиян, вечером — 30%. День выбрали 24% опрошенных, а ночь — 11%.

Почти треть казанцев (26%) заявили, что нуждаются в эмоциональной разгрузке после рабочего дня. Еще 63% опрошенных казанцев считают, что возможность снимать стресс на рабочем месте благоприятно повлияла бы на эффективность выполнения задач.

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Елизавета Пуншева
Общество

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