Эксперты назвали отечественные авто с пробегом, которые реже всего попадают в ДТП

Эксперты «Автотеки» провели исследование, проанализировав данные о запросах истории автомобилей российских производителей в первом полугодии 2023 года, и выяснили, какие модели возрастом до 5 лет реже всего участвовали в ДТП (данные есть в распоряжении «Реального времени»). Данные для расчета среднего количества ДТП были взяты из собственной базы данных «Автотеки».



Модели российских автомобилей с пробегом в возрасте до 3 лет с наименьшим числом ДТП в январе — мае 2023 года:

ВАЗ (LADA) Niva Legend; ВАЗ (LADA) 2121 (4x4) Urban; ВАЗ (LADA) Niva; ВАЗ (LADA) Granta Cross; ВАЗ (LADA) Niva Travel.

Также в топ-10 самых надежных российских авто с пробегом до 3 лет вошли УАЗ Patriot, ВАЗ (LADA) XRAY и ВАЗ (LADA) Largus Cross, ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива) и ВАЗ (LADA) Vesta Cross.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Модели российских автомобилей с пробегом в возрасте от 4 до 5 лет лет с наименьшим количеством выявленных фактов участия в ДТП в январе — мае 2023 года:

ВАЗ (LADA) Kalina Cross; ВАЗ (LADA) 2121 (4x4) Urban; ВАЗ (LADA) Kalina; УАЗ Patriot; ВАЗ (LADA) Largus Cross.

С 6-го по 10-е место в рейтинге отечественных автомобилей с пробегом от 4 до 5 лет с наименьшим числом ДТП заняли также ВАЗ (LADA) Priora, ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива), ВАЗ (LADA) XRAY, ВАЗ (LADA) Vesta Cross, ВАЗ (LADA) Largus.

В России продолжает расти спрос на отечественный автопром, по данным службы на долю моделей российских производителей приходится 21% от общего спроса на автомобили с пробегом в возрасте до трех лет на платформе.



Рейтинг самых популярных моделей на рынке авто с пробегом в возрасте от 3 до 5 лет по итогам первых пяти месяцев 2023 года в Татарстане возглавила Lada Granta.



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Илина Хакимова