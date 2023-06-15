Самыми востребованными брендами авто с пробегом в возрасте от 3 до 5 лет в Татарстане стали Kia и Lada

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Рейтинг самых популярных моделей на рынке авто с пробегом в возрасте от 3 до 5 лет по итогам первых пяти месяцев 2023 года в Татарстане возглавила Lada Granta. Об этом сообщает пресс-служба сервиса «Авито Работа».

В список популярных моделей также вошли: Kia Rio, Volkswagen Polo, Lada Vesta, Hyundai Solaris, Toyota Camry, Lada Largus, Kia Optima и Hyundai Creta.

В первые 5 месяцев 2023 года на автомобили с пробегом в возрасте от 3 до 5 лет в республике пришлось 14,8% от общего предложения таких машин. Средняя цена в январе — мае составила 1,73 млн рублей.

По России за аналогичный период на автомобили с пробегом от 3 до 5 лет доля спроса от общего числа составила 15%, а средняя цена — 1,875 млн рублей.

Отметим, что россияне, покупая авто на вторичном рынке, предпочитают модели, имеющие не более 100 тысяч километров пробега. Кроме того, одним из основных критериев при выборе машины является цена.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов