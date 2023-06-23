Казанский стадион «Ак Барс Арена» закупит ковролин на 1,7 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Кокунин (архив)

Как выяснило «Реальное время», АО «Казань Арена» ищет подрядчика для поставки и укладки ковролина за 1,7 млн рублей. Работы будут произведены на футбольном стадионе «Ак Барс Арена» в течение 90 календарных дней с момента заключения контракта.

Согласно проектной документации, исполнитель обязуется поставить шесть небольших ковриков и пять крупных рулонов площадью до 66 кв. метров. Отмечается, что на каждый из должен быть нанесен логотип с надписью: «Ак Барс Арена». Он должен быть выполнен в светло-сером цвете. Материал самих ковров должен иметь гранитный или темно-серый цвета, а также быть износостойким и состоять из разрезного ворса.

Всю доставляемую продукцию разместят на этажах здания в западном и восточном секторах, а также в одном из подъездов.

В конце января «Реальное время» писало, что АО «Казань Арена» в очередной раз пытается нанять подрядчика для проведения реновации футбольного поля на стадионе «Ак Барс Арена» за 3,5 млн рублей. Стоит отметить, что аналогичный договор планировалось заключить в декабре 2022 года, но закупку отменили, а стоимость контракта с того момента выросла на 84 тысячи.



Что касается закупки, которая не состоялась в прошлом году, то, согласно документации, ее финансирование должно было осуществляться за счет средств, полученных в рамках договора доверительного управления. Стоимость контракта оценивалась в 3,4 млн рублей.

Размер футбольного поля на стадионе «Ак Барс Арена» — 107 на 68,5 метра, тип покрытия — натуральный газон. Кроме того, на нем имеется система жидкостного подогрева газона, система орошения с автоматическим управлением и автоматическая система аэрации.



В перечень работ, которые необходимо выполнить подрядчику, входило: выкашивание газона газонокосилкой, снятие механизированным способом слоя грунта на глубину не менее 40 миллиметров, поднятие искусственного волокна системы GrassMaster граблями в четыре прохода по четырем направлениям, послойное распределение песка после каждого прохода граблями. Заказчик также требует удобрить почву, посеять семена газонных трав, полить газон, а также погрузить снятый грунт в самосвал, вывезти его и утилизировать. Детали — в материале «Реального времени».



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Максим Кокунин