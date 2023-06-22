FLAMAX принял участие в Дне поставщика компании СИБУР

Фото: предоставлено realnoevremya.ru компанией FLAMAX

22 июня в казанском Технопарке им. Башира Рамеева прошел День поставщика ООО «СИБУР».



Модератором торжественного открытия выступил первый заместитель председателя правления Торгово-промышленной палаты Татарстана Артур Николаев, спикерами — министр экономики — заместитель премьер-министра Татарстана Мидхат Шагиахметов и член Правления — исполнительный директор ООО «СИБУР» Александр Петров.

Организаторами мероприятия стали Министерство экономики Республики Татарстан и ООО «СИБУР» при поддержке АНО «ЦКР «Иннокам» и Cоюза «Торгово-промышленная палата Республики Татарстан».



Во время Дня поставщика, участникам презентовали направления развития ООО «СИБУР» и подходы компании к обеспечению производства в текущих реалиях, была организована серия круглых столов по профилям закупочной деятельности.

Фото предоставлено realnoevremya.ru компанией FLAMAX

В мероприятиях по направлению «закупки, логистика, техническое обслуживание» принял участие генеральный директор FLAMAX Фиргат Зиганшин. По традиции презентовали флагманский продукт компании — сборные стальные резервуары для хранения промышленных объемов воды:

«У компании СИБУР широкая география деятельности, и, благодаря уникальной санкционно устойчивой технологии, наша компания имеет возможность предложить широкую линейку продуктов для различных географических локаций, с учетом климатических, сейсмических и ветровых нагрузок. Наши резервуары российского производства, изготовлены из отечественных комплектующих на территории Республики Татарстан. В этом регионе «СИБУР» ведет активную деятельность — инвестиционная активность за последние 5 лет составила 285 млрд рублей. Наша продукция полностью соответствует высоким стандартам качества холдинга. Таким образом, считаем День поставщика очень эффективным мероприятием, которое будет полезным как для нас, так и для нашего потенциального клиента».

Реклама ООО «ФЛАМАКС»