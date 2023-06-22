Татарстанским производителям молока дадут субсидии на возмещение части их затрат

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане производителям молока предоставят субсидии на возмещение части затрат на 1 кг реализованного или отгруженного на собственную переработку молока. Соответствующее постановление опубликовано на сайте республиканского кабмина.

В документе сказано, что товаропроизводителям из бюджета возместят часть затрат, связанных с производством и реализацией коровьего молока. Получателей субсидии определит Министерство сельского хозяйства и продовольствия по результатам отбора.

Чтобы рассчитывать на субсидию, предпринимателям необходимо вести свой бизнес в Татарстане и здесь же платить налоги. Помимо этого, критериями отбора являются: наличие поголовье коров на 1 мая 2023 года и реализация или отгрузка на собственную переработку молока собственного производства в марте-апреле 2023 года.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

О выплате субсидий «Реальное время» писало месяц назад. Документ проходил антикоррупционную экспертизу.

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Айрат Назипов