Татарстан вошел в топ-10 регионов России по выдаче кредиток в мае

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

В мае 2023 года в Татарстане выдали 33 445 новых кредитных карт, что на 0,8% меньше, чем в предыдущем месяце. С этим показателем республика заняла 7-е место в рейтинге 30 российских регионов-лидеров, сообщили в Национальном бюро кредитных историй.

Лидером по выдаче кредитов в мае стала Москва — 80 154 штуки. Количество выданных карт по сравнению с апрелем сократилось на 4,7%.

В десятку регионов-лидеров России по выдаче кредитных карт в конце весны 2023 года также вошли Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Башкирия, Свердловская, Ростовская, Челябинская и Самарская области. Топ-30 замыкает Хабаровский край — 11 560 кредиток, что на 8,3% меньше, чем в апреле.

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

В целом, по данным 4 тысяч кредиторов, сведения которых анализирует НБКИ, за май 2023 года россияне оформили 1,1 млн кредитных карт. Это на на 3,1% меньше, чем в апреле.

— Прежде всего, это объясняется сезонным фактором, большим количеством праздничных и выходных дней в первой половине мая. При этом сегмент кредитных карт развивается достаточно динамично, что прежде всего связано с технологичностью и удобством данного вида кредита, — объяснил сокращение выдачи кредиток директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Напомним, по данным НБКИ, за январь — апрель 2023 года в Татарстане оформили 125 тысяч кредитных карт. Это на 11,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



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Татьяна Демина