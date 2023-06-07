В Татарстане выросла выдача кредитных карт

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За январь — апрель 2023 года в Татарстане оформили 125 тысяч кредитных карт. Это на 11,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй.

По количеству оформленных за четыре месяца кредиток Татарстан занял 8-е место в рейтинге 30 российских регионов-лидеров. Лидером стала Москва — 306,6 тысячи кредитных карт, что на 11% больше, чем за январь — апрель 2022 года.

В топ-5 также вошли Московская область (225 тысяч кредиток), Санкт-Петербург (160 тысяч), Краснодарский край (154,8 тысячи) и Башкирия (147,5 тысячи). На шестом месте Свердловская область (138,4 тысячи), на седьмом — Ростовская область (125,5 тысячи).

Топ-30 замыкает Хабаровский край. За январь — апрель этого года там оформили 44,4 тысячи кредитных карт — на 3,5% больше, чем за первые четыре месяца 2022-го.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Всего по данным 4 тысяч кредиторов, сведения которых обрабатывает НБКИ, в январе — апреле 2023 года в России выдали 4,16 млн новых кредиток. Это на 7,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным Банка России, на 1 октября 2022 года портфель кредитных карт в стране достигал 45,2 млн штук. За июль — сентябрь прошлого года россияне оформили 2,2 миллиона кредиток, что стало рекордом за десять лет.



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Татьяна Демина