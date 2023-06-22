В ходе контрнаступления украинские войска потеряли 13 тысяч человек

Президент России Владимир Путин созвал совещание с постоянными членами Совбеза. Глава государства предложил обсудить ситуацию в зоне спецоперации, пишет RT.

Как заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, с 4 по 21 июня российские военные уничтожили 246 украинских танков, в том числе 13 западного образца. Также в ходе контрнаступления ВСУ было уничтожено более 13 тысяч украинских военных.

Фото: kremlin.ru (архив)

Накануне Владимир Путин заявил, что сейчас украинские войска не ведут активных наступательных действий и занимаются восстановлением боеспособности. По его словам, российские войска поразили 245 танков и 678 бронемашин разного типа.



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Айрат Назипов