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В некоторых домах Московского района Казани отключили воду из-за аварии

11:33, 22.06.2023 1
В некоторых домах Московского района Казани отключили воду из-за аварии
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На сетях МУП «Водоканал» по улице Восстания, 91 произошла авария. Из-за этого несколько домов остались без воды, сообщает администрация Кировского и Московского районов Казани.

Вода отключена по следующим адресам:

  • ул. Восстания, 87, 89, 91, 105, 107, 109;
  • ул. Шамиля Усманова, 37.
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Актуальную информацию по отключению воды можно узнать по аварийному телефону: 231-62-60.

В апреле из-за аварии на сетях МУП «Водоканал» по улице Исаева в Казани Московский район Казани также частично остался без воды. Ее не было у жителей домов по улице Восстания.

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Айрат Назипов
Происшествия Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:56
    Аварийные отключения всегда сюрпризом, что поделать. Остаётся ждать, когда починят.
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