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Московский район Казани частично остался без воды

11:23, 19.04.2023 3
Московский район Казани частично остался без воды
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Из-за аварии на сетях МУП «Водоканал» по улице Исаева в Казани отключена вода по улице Восстания. Как рассказали в пресс-службе администрации Кировского и Московского районов Казани, водоснабжение отключили в домах №72, 74, 76, 78.

— Также в управляющую компанию поступают заявки об отсутствии водоснабжения от жителей домов по улицам: Фурманова, Исаева, 10-й Союзной, Гагарина, Х.Туфана. К сожалению, информации с дополнительными адресами от коллег из МУП «Водоканал» до настоящего времени не поступало, — рассказали в пресс-службе.

В администрации попросили уточнить актуальную информацию по отключению воды по телефону аварийной службы МУП «Водоканал: +7(843)231-62-60.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Отметим, что число аварий на казанских сетях водоотведения растет. В первом квартале 2023 года в Казани зарегистрировали 76 провалов — на 46 больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Айрат Назипов
Происшествия Татарстан

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 19 апр
    Блин ситуация sos,Москва не спи,а то налоги платить не будем!Давайте уже федеральный бюджет на устранение нам!
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    Анонимно 19 апр
    Москва тогда тоже не будет платить Казани. За федеральный бюджет взялись.
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  • Анонимно 19 апр
    Самое страшное что неизвестность пугает,да чинят без проблем,но ведь и такая возможность скоро иссякнет
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