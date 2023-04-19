Московский район Казани частично остался без воды

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Из-за аварии на сетях МУП «Водоканал» по улице Исаева в Казани отключена вода по улице Восстания. Как рассказали в пресс-службе администрации Кировского и Московского районов Казани, водоснабжение отключили в домах №72, 74, 76, 78.

— Также в управляющую компанию поступают заявки об отсутствии водоснабжения от жителей домов по улицам: Фурманова, Исаева, 10-й Союзной, Гагарина, Х.Туфана. К сожалению, информации с дополнительными адресами от коллег из МУП «Водоканал» до настоящего времени не поступало, — рассказали в пресс-службе.

В администрации попросили уточнить актуальную информацию по отключению воды по телефону аварийной службы МУП «Водоканал: +7(843)231-62-60.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Отметим, что число аварий на казанских сетях водоотведения растет. В первом квартале 2023 года в Казани зарегистрировали 76 провалов — на 46 больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Айрат Назипов